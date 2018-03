Online aankoop vaker met smartphone dan tablet

Bijna elke Nederlander van vijftien jaar of ouder (95 procent) heeft vorig jaar iets online gekocht. Het gaat daarbij zowel om producten als diensten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van PostNL en Thuiswinkel.org. In totaal zijn via internet ruim 201 miljoen inkopen gedaan en daarmee gebeurde een op de tien aankopen online.

Vooral gezondheidsproducten, huis- en tuinartikelen waren vorig jaar in trek, in 2016 waren het vooral zaken als schoenen en verzekeringen die het meest via internet gekocht werden.

Webwinkels draaiden in 2017 een recordomzet van 22,5 miljard euro, 13 procent meer dan het jaar ervoor. De groei is wel minder dan in 2016 (22 procent). Bij het onlineshoppen is de smartphone voor het eerst populairder dan de tablet: 28 procent gebruikte bij minimaal een van de aankopen een mobieltje, 24 procent een tablet.

Nederlanders gaven in de laatste drie maanden van 2017 online veel meer geld uit dan in de andere drie kwartalen. Dat kwam mede door toenemend aantal zogenoemde koopfeestdagen, zoals Black Friday, waarbij vaak hoge kortingen gelden. Die online-uitgaven in het vierde kwartaal waren goed voor 6,9 miljard euro, 11 procent meer dan dezelfde periode in 2016.