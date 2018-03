Rode Kruis opent gironummer voor Syrië

Het Rode Kruis heeft een gironummer (7244) geopend om geld op te halen voor Syrië. Volgens de organisatie is ruim 150 miljoen euro nodig om de mensen in Syrië in 2018 te kunnen blijven helpen.

Volgens de hulporganisatie zijn in het land ruim 13 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp na zeven jaar conflict. ,,Drie miljoen mensen zitten in zeer moeilijk te bereiken gebieden, zoals bijvoorbeeld in Oost-Ghouta. Het Rode Kruis helpt hen met schoon drinkwater, voedsel, dekens en medische hulp. Eerder deze week en ook vrijdag is het gelukt hulpgoederen naar Oost-Ghouta te brengen, maar er is veel meer nodig.”

Het conflict in Syrië duurt nu zeven jaar. ,,Laten we de slachtoffers van deze afschuwelijk oorlog niet vergeten,” aldus Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulpverlening van het Rode Kruis. ,,Kinderen van zeven jaar en jonger in Syrië hebben hun hele leven in angst moeten leven.”

In die zeven jaar zijn 57 hulpverleners van de Syrische Rode Halve Maan en acht van de Palestijnse Rode Halve Maan in Syrië omgekomen. In september 2016 werd een hulpkonvooi gebombardeerd, waarbij doden vielen.