Storing bij ABN Amro door DDoS-aanval

ABN Amro kampt vrijdagavond met een storing als gevolg van een DDoS-aanval. Door die aanval zijn alle kanalen van de bank onbereikbaar. Dat betekent dat mobiel bankieren, internetbankieren en iDeal er bij ABN Amro uit liggen.

Op sociale media doen verschillende mensen hun beklag. Eerder vrijdagavond waren er ook al problemen met mobiel bankieren, internetbankieren en betalen via iDeal bij de bank. Toen leken de problemen na een half uur verholpen, maar later op de avond ging het toch weer mis. ,,We werken er heel hard aan om de aanval af te slaan en de kanalen weer te herstellen. We vinden het heel vervelend voor onze klanten”, aldus de woordvoerder.

Eind januari werden ABN Amro, ING, Rabobank en de Belastingdienst ook al het slachtoffer van een DDoS-aanval.