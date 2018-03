Stroomstoring Amsterdam legt tramverkeer plat

Door een stroomstoring in Amsterdam heeft het tramverkeer korte tijd stilgelegen. Rond 11.30 reed ongeveer de helft van de tramlijnen weer de normale route, meldde het Amsterdamse ov-bedrijf GVB. Alleen de lijnen die het getroffen gebied in de wijk De Pijp doorkruisen, rijden nog niet doordat er geen stroom op de bovenleiding staat.

De metro bleef tijdens de stroomstoring gewoon in bedrijf.

Netbeheerder Liander meldt dat de storing mogelijk tot 13.30 gaat duren. De elektriciteit is uitgevallen in de postcodegebieden 1070 tot en met 1075, aldus Liander via Twitter. Ook komen er meldingen van stroomuitval uit het centrum van de hoofdstad.