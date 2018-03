Delen Amsterdam nog altijd zonder stroom

De stroomstoring in Amsterdam, die vrijdagochtend begon, is in delen van de stad nog altijd niet verholpen. Nog 3000 huishoudens zitten zonder stroom. Netbeheerder Liander zegt dat monteurs de hele nacht hebben doorgewerkt en dat in steeds meer buurten het licht weer aan gaat.

Op dit moment wordt de stroomvoorziening hersteld in de Pijp (postcodes 1073 en 1074), in de loop van de ochtend moet dat ook het geval zijn in het centrum (postcodes 1012, 1013 en 1017). In elk geval heeft het Rijksmuseum weer elektriciteit, aldus Liander. Het museum moest vrijdag worden ontruimd.

Een aantal tramlijnen rijdt niet of een ingekorte route, omdat het Rembrandtplein nog zonder stroom zit. Dat moet volgens de netbeheerder ook snel verholpen zijn.

Klanten die meer dan vier uur zonder stroom hebben gezeten, krijgen automatisch compensatie van Liander, ze hoeven daarvoor niets te doen. Voor de eerste vier uur keert Liander 35 euro uit. Voor elke vier uur erbij wordt 20 euro extra gestort.