Grote brand in Zwaag onder controle

De brandweer heeft de brand op een bedrijventerrein in Zwaag onder controle. Sinds vrijdagavond woedde bij het bedrijf Karsten Tenten aan de Factorij een uitslaande brand. Hierbij is asbest vrijgekomen.

Rond 01.00 gaf de brandweer het sein brand meester. Het nablussen gaat de komende uren nog door. Omdat hierbij veel rook vrijkomt, waarschuwt de brandweer om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te laten.

Een speciaal bedrijf is begonnen om de hoofdwegen te reinigen van asbest en de meeste ondernemingen op het bedrijventerrein zullen zaterdag gewoon open kunnen. Bedrijven in de directe omgeving van het uitgebrande pand zullen echter gesloten moeten blijven, omdat de verontreiniging daar te groot is. De brandweer heeft dit gebied afgezet.