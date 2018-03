Jos van Rey met vlaai door Roermond

Jos van Rey kan geen meter door de binnenstad van Roermond lopen zonder aangeklampt te worden door inwoners die een praatje met hem willen maken. Dat bleek zaterdag toen Van Rey voor zijn Liberale Volkspartij Roermond (LVR) flyerde. Ook haalde hij, LVR-petjes en -pennen uitdelend, bij de bakker een vlaai op voor een zieke burger.

,,Als de burger ons met de verkiezingen beloont voor onze inzet worden we weer de grootste”, zei Van Rey. Of hij wethouder wil worden? ,,Dat is pas na de verkiezingen aan de orde”, houdt hij de boot af.

De LVR, nu in de oppositie, wil met iedereen samenwerken. Maar niet alle partijen lopen daar warm voor na de veroordeling van Van Rey in hoger beroep wegens witwassen en corruptie. Weliswaar ging Van Rey bij de Hoge Raad in cassatie tegen de opgelegde straf van een jaar voorwaardelijk en twee jaar uitsluiting van bestuurlijke functies. Maar de SP, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA in Roermond zien niets in samenwerking met Van Rey, blijkt uit een rondgang op de verkiezingsmarkt op het Roermondse Munsterplein zaterdag.

Zover willen partijen als DENK en VVD niet gaan. Nieuwkomer DENK ziet voor zichzelf zelfs een sleutelrol bij de aanstaande coalitievorming weggelegd, vertelt het Tweede Kamerlid Selçuk Özturk, op campagne in zijn woonplaats Roermond. Hij staat niet op de lijst, maar steunt de lokale lijsttrekker Selami Coskun. DENK gokt op drie of vier zetels. ,,Wij hebben straks misschien nét die ene zetel die de doorslag geeft”, zegt Özturk, die de LVR niet uitsluit. ,,Ik bied me graag als formateur aan.”

De VVD maakt nog deel uit van de heersende regenboogcoalitie, die vier jaar geleden de LVR buiten de deur hield. Nu staat de VVD uitdrukkelijk open voor samenwerking van de LVR, in 2013 gevormd, nadat Jos van Rey uit de VVD was gegooid wegens het strafrechtelijke onderzoek tegen hem. ,,Wij willen een stabiele coalitie met niet teveel partijen waarin we onze liberale standpunten het beste kunnen verwezenlijken”, aldus VVD-zegsman Victor Cillekens, die oranje VVD-condooms uitdeelt. ,,Wij gaan voor de inhoud”, legt hij lachend uit.