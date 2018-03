Minister Kaag brengt bezoek crisisregio Congo

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bezoekt maandag en dinsdag de Democratische Republiek Congo (DRC). Ze zal onder meer gaan naar de crisisregio Tanganyika in het oosten van het land.

,,In Congo woedt een vergeten conflict. Met miljoenen ontheemden, doden en gewonden. Seksueel geweld, ziektes en ondervoeding leveren een hartverscheurend beeld op. Ondanks herhaaldelijke pogingen om vrede en veiligheid in het land te brengen, laait geweld tussen strijdgroepen steeds weer op. Met als gevolg één van de ernstigste rampen van dit moment. Maar we kunnen deze mensen niet in de steek laten”, aldus Kaag.

Congo kent een geschiedenis van geweld en conflict. ,,Alleen al in de periode 1998-2006 zijn ruim vijf miljoen mensen omgekomen. En opnieuw is de situatie kritiek. Door mensenrechtenschendingen komen dagelijks mensen om.”