PvdA, CDA: meer bescherming vrouwen en homo’s

PvdA en CDA willen dat er einde komt aan de intimidatie op straat van vrouwen en homo’s. PvdA-leider Lodewijk Asscher en vice-fractievoorzitter Madeleine van Toorenburg van het CDA dienen zaterdag een initiatiefwet in die regelt dat seksuele intimidatie als overtreding wordt opgenomen in het wetboek van strafrecht en dat de politie boetes kan gaan uitdelen aan daders.

,,De vrijheid om onszelf te zijn is een groot goed en het verdedigen waard. Die vrijheid wordt aangetast door seksuele intimidatie en dat mogen we niet accepteren. Vrouwen bekennen ’s avonds toch liever niet de straat op te gaan. Of zich anders te kleden. Natuurlijk is er meer nodig, maar deze wet biedt meer mogelijkheden tot handhaving en legt de norm helder vast: seksuele intimidatie is niet normaal. Je wil er zeker van zijn dat je veilig en ongestoord over straat kan lopen”, aldus Asscher.