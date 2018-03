CDA wil versterking plaatselijke media

Lokale media moeten worden versterkt. In veel gemeenten is er niemand meer die verslaggeving doet over de besluiten van de gemeenteraad. Dat is niet goed voor de democratie, aldus CDA-leider Sybrand Buma.

Buma vindt dat verantwoordelijk minister Arie Slob (Media) het geld moet gaan besteden dat is uitgetrokken voor vernieuwing van de regionale omroepen, bijvoorbeeld door samenwerking met plaatselijke media. Voor dat doel ligt ongeveer 17 miljoen euro op de plank, maar het is al jaren niet gebruikt, zei Buma in het programma WNL op Zondag. Hij wil dat de minister snel afspraken gaat maken met gemeenten en provincies.

De oproep van Buma komt anderhalve week voor de gemeenteraadsverkiezingen.