Bij een verkeersongeval op de Oostelijke Rondweg N367 in Winschoten is een automobilist om het leven gekomen. De man raakte in de nacht van zaterdag op zondag door nog onbekende oorzaak van de weg en reed tegen een boom. In de auto waren geen andere inzittenden.

De Groningse politie heeft de N367 bij Winschoten afgesloten voor onderzoek.