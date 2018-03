Edwin en Sam de Vries spelen hun vader en opa

Acteur en verzetsman Rob de Vries (1918-1969) herleeft in het toneelstuk Westerbork Serenade. Zowel zijn zoon Edwin (1950) als zijn kleinzoon Sam (1993) geeft de toneelspeler en oorlogsheld gestalte. Centraal staat het waargebeurde verhaal hoe de Joodse Rob het meisje op wie hij verliefd was (gespeeld door Machiel Rodenburg) uit kamp Westerbork wist te smokkelen.

Westerbork Serenade, geschreven door Edwin de Vries, was al in besloten kring te zien, maar op 31 maart begint in Laren een echte theatertournee (regie van Mette Bouhuijs) over de levensgevaarlijke ridderlijkheid van zijn vader Rob, die aan nog veel meer verzetsactiviteiten deelnam.

,,Hij klom als Joodse jongen als hulprangeerder op een posttrein en reed zo Westerbork in om het meisje zo ook mee te nemen. Later ging ze terug. Ze werd gechanteerd, als lid van het cabaretgezelschap van het kamp: als ze niet terug zou keren, ging het hele gezelschap op transport”, vertelt Edwin.

,,Ze zagen elkaar daarna nog één keer. Veel later heb ik haar in New York ontmoet: ze schrok enorm doordat ik zo op mijn vader lijk. Het was heel emotioneel.” In die ontmoeting lag de kiem voor de Westerbork Serenade.

Rob vertelde Edwin wel spannende en grappige verhalen over de oorlog, maar nooit wat die echt met hem had gedaan. ,,Dat vertel ik je later wel, zei hij. Van mijn moeder wist ik dat hij nachtmerries had. Hij kon ook onredelijk kwaad worden op Duitsers. Toen hij een keer terecht werd aangehouden op de Autobahn, begon hij zo te schelden dat de motoragenten ervandoor gingen.”

Edwin de Vries speelt zijn vader die na zijn dood terugkijkt, zijn zoon Sam zijn grootvader ten tijde van de oorlog. ,,Hij heeft nu precies de leeftijd van mijn vader. Sam is geen getrainde acteur, maar heeft wel talent. Zijn passie is virtual reality, daar heeft hij een bedrijfje in. Of hij misschien ooit echt acteur wordt, is nog onduidelijk.”

Rob de Vries had Edwin liever advocaat zien worden. ,,Ik was een goede gymnasiast, hij had drie jaar HBS, hij projecteerde zijn ambities op zijn kinderen.” Edwin luisterde niet, werd toneelspeler en uiteindelijk had zijn vader er vrede mee. ,,Ik kreeg toen de tien geboden voor toneelspelers van hem. Het belangrijkste gebod is: bemoei je alleen met je eigen rol. Is niet gelukt.”

Rob en Edwin speelden ook één keer samen, in de kinderfilm Kwikkie en de laatste passagier (1961). Graag had Edwin als volwassen acteur ook met zijn vader gespeeld, maar de geliefde toneel- en oud-verzetsman werd slechts 51 jaar.