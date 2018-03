‘Week Zonder Vlees smaakt naar meer’

De eerste Nationale Week Zonder Vlees, die afgelopen week plaatsvond, is zo succesvol verlopen, dat het een jaarlijks terugkerende campagne wordt. Dat maakt de initiatiefneemster, de vegetarische blogger Isabel Boerdam, bekend.

De ‘hippe vegetariĆ«r’ Boerdam somde zondag aan het einde van de campagneweek de successen op. ,,32.000 ingeschreven deelnemers, een aanhoudende stroom berichten in de media en #weekzondervlees als trending topic op Twitter. Dit laat zien dat de Nationale Week Zonder Vlees het gesprek van de week was in Nederland.”

Dat de campagne aansloeg bleek volgens Boerdam niet alleen uit de bereikcijfers, maar ook uit verkoopcijfers. Zo zouden producenten van vleesvervangingsproducten een ,,wezenlijk” verschil hebben gezien in de verkoop van artikelen zoals vegetarische kipstuckjes, bonenburgers en falafelballen.