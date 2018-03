Dierenambulance zoekt met spoed eigenaar ontsnapte oehoe

Dierenambulance Nederrijn is naarstig op zoek naar de eigenaar van een oehoe die in het bos bij Quadenoord in Renkum is aangetroffen. De dierenambulance maakt zich grote zorgen om de ontsnapte uil. Pogingen om het dier te vangen zijn helaas tot op heden op niets uitgelopen. Vangen zal het makkelijkst gaan wanneer de eigenaar zelf ter plaatse is. Dat meldt Renkum.nieuws.nl.

De desbetreffende oehoe is geen wild dier, maar is ontsnapt. Dat is te zien aan de leren riempjes die de uil om zijn poten heeft hangen. Bovendien komen er in de regio waar het dier is gevonden geen oehoe’s in het wild voor en zijn ze zeldzaam.

De kans is aanwezig dat de vogel met deze riempjes achter een tak blijft hangen en hierdoor zal overlijden. De dierenambulance wil daarom met spoed de roofvogel en zijn eigenaar met elkaar herenigen.

Oproep

De dierenambulance doet daarom de volgende oproep: ‘wie is of kent de eigenaar van de ontsnapte oehoe? Bel dan naar 06-53 87 18 61’. Ook zijn tips welkom over de verblijfplaats van de vogel, want de dierenambulance weet momenteel niet precies waar de uil zich bevindt.

De dierenambulance verzoekt nadrukkelijk om niet zelf het dier te vangen of die te benaderen; het is belangrijk dat de uil niet opgejaagd wordt en blijft zitten waar hij zit.

