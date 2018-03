PvdA en GroenLinks niet meer samen met Nida

GroenLinks Rotterdam en PvdA Rotterdam zeggen de samenwerking met Nida, een partij met een islamitische signatuur, op. Onlangs tekenden de linkse partijen in de stad met Nida een verbond in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als Links Verbond wilden ze een alternatief bieden voor het rechtse beleid van de afgelopen jaren.

Maar zondag werd een tweet van Nida uit 2014 bekend, waarin een vergelijking gemaakt tussen Israël en terreurorganisatie Islamitische Staat. Dit schoot bij GroenLinks en PvdA in het verkeerde keelgat en was reden voor crisisoverleg maandagmiddag.,,Ik heb geen vertrouwen meer in de opstelling van NIDA. Daarmee is wat mij betreft geen plaats meer voor Nida in ons verbond”, twittert de Rotterdamse lijsttrekker Judtih Bokhove voor GroenLinks. Een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de PvdA bevestigt dat ook de PvdA de samenwerking met Nida heeft beëindigd.

Leo de Kleijn, fractievoorzitter van de SP in Rotterdam, laat weten dat de zijn partij vasthoudt aan het manifest en de gemaakte afspraken. Ook Nida liet maandag weten verder te willen. De partij liet weten dat de oude tweet ‘bewust provocatief’ was. De partij vindt dat ,,de vrijheid van meningsuiting niet slechts geldt voor meningen die welgevallig zijn”.