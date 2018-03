Luizenmoeder sluit af met 3,1 miljoen kijkers

De laatste aflevering van de populaire serie De Luizenmoeder is zondag door 3,1 miljoen mensen bekeken. De serie rond de perikelen op de basisschool De Klimop groeide de afgelopen weken uit tot de televisiehit op NPO 3 en was de afgelopen weken het best bekeken programma van de zondag.

De Luizenmoeder begon met minder dan een miljoen kijkers op de tv, maar bereikte bij de vierde aflevering een hoogtepunt met bijna 3,5 miljoen kijkers. Daarna bleef het aantal kijkers schommelen rond de drie miljoen. Ook online heeft de uit negen afleveringen bestaande serie records gebroken.

Omroep AVROTROS meldde eerder al dat De Luizenmoeder een tweede seizoen krijgt. Komende zondag volgt ook nog een bonusaflevering met de bloopers tijdens de opnames.

Achter De Luizenmoeder was het 8 Uur Journaal van de NOS zondag volgens de Stichting KijkOnderzoek het een na best bekeken programma met 2,5 miljoen kijkers.