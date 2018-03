Panden in Den Haag ontruimd wegens rook

De Raad voor de Rechtspraak in Den Haag en twee aangrenzende panden zijn maandagmiddag ontruimd geweest. In het gebouw van de Raad aan de Kneuterdijk in het centrum van de stad was een brandalarm afgegaan.

Als gevolg van de situatie moesten ongeveer 250 mensen de panden verlaten en op straat het verdere verloop afwachten. De brandweer deed met drie brandweerauto’s en een hoogwerker onderzoek maar kon de bron van de rook niet ontdekken.

Halverwege de middag stopte de rookontwikkeling. Werknemers van de twee aangrenzende panden konden weer naar binnen. De medewerkers van de Raad voor de Rechtspraak mochten binnen hun spullen halen en gingen thuis verder werken.

De brandweer voert nog afsluitende controles uit in het pand.