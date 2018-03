PvdA R’dam: oude tweet Nida onbegrijpelijk

Een oude tweet van de moslimpartij Nida in Rotterdam leidt tot onbegrip bij de PvdA in de stad. De partij twitterde op 14 augustus 2014: Wij zeggen #Zionisme = #ISIS#vrijheidvanmeningsuiting.

De lijsttrekker van de Rotterdamse PvdA Barbara Kathmann reageerde in klare taal via Twitter. ,,Laat 1 ding duidelijk zijn! Volgens @pvdarotterdam kan wat Nida hier stelt verre van door de beugel. Dit is onbegrijpelijk!”

Onlangs tekenden de linkse partijen in de stad (SP, GroenLinks en de PvdA) met Nida een verbond in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als Links Verbond willen ze een alternatief voor het rechtse beleid van de afgelopen jaren bieden, dat zo werd toen gezegd ,,vooral heeft geleid tot ongelijkheid en verdeeldheid.

Of dit verbond nu onder druk komt te staan weet Kathmann niet: ,,Ik kende de tweet niet. Ben benieuwd naar reactie van Nida”, twitterde zij. ,,Samenwerking met Nida is gevolg van gedeelde Links Progressieve waarden die van groot belang zijn voor Rotterdam. Die waarden ken ik wel heel goed van Nida. Ik herken ze hier niet in”, schreef ze verder op Twitter.

De andere linkse partijen hebben nog niet gereageerd. Voor Leefbaar Rotterdam komt de botsing tussen PvdA en Nida niet als verrassing. Fractievoorzitter Ronald Buijt stelt op Twitter: ,,Het is als een verbond sluiten met de SGP en jezelf verbazen wanneer er pro-Israël en anti-abortus tweets ‘opduiken.” Hij voorziet een breuk in het verbond. ,,Linkse partijen hebben de impact van de samenwerking onderschat.”

In Nieuwsuur zei SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen ook de samenwerking van de Rotterdamse SP met Nida geen goed idee te vinden. Nida reageerde wel tegen Nieuwsuur: ,,De provocatieve tweet moet gelezen en begrepen worden in de context van de maatschappelijke discussie op dat moment (2014, tevens vlak na de Gaza-oorlog). We zien geen reden om die tweet te verwijderen.”