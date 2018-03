Rechtbank begint met verhoor Astrid Holleeder

In de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is de rechtbank begonnen met de ondervraging van Astrid Holleeder. Zij heeft getuigenissen afgelegd tegen haar broer Willem. Ook maakte ze geluidsopnamen van gesprekken die ze met hem voerde. Willem Holleeder wordt ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte.

Astrid Holleeder zit afgeschermd in cabine, alleen zichtbaar voor rechters, de aanklagers en de verdediging. Ze is met tussenpozen emotioneel, maar is ,,blij dat ik aan de beurt ben en met u in gesprek kan”, zei ze aan het begin van de zitting.

Maandag wordt zij ondervraagd door de rechtbank. Komende vrijdag is de verdediging van Willem Holleeder aan de beurt en volgende week vrijdag het Openbaar Ministerie (OM).