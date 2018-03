Winter komt nog even terug

De lente was al flink gevorderd met afgelopen weekend maxima van ruim 16 graden in het binnenland en zaterdag de eerste officiële lentedag. Maar het komende weekend kunnen we rekenen op heel andere temperaturen. Het gaat namelijk vriezen.

Tot en met vrijdag blijft het vrij zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen in de dubbele cijfers. In het midden is het 10-12 graden en in het zuiden kan het soms 13 graden worden. In het noorden zijn de maxima met 8-11 graden vrij bescheiden. Alleen dinsdag is een uitzondering. Door een noordwestenwind daalt de temperatuur overdag naar 5 tot 7 graden. Daarbij is het grijs en nat. In de middag komen vooral in het binnenland buien voor. Later in de week ontstaan hooguit een paar buien.

Eerste vorst zaterdagochtend

Komend weekend slaat het weer om. De wind draait naar het oosten tot noordoosten en voor de derde keer dit jaar komt koude, droge lucht onze kant op. Zaterdagochtend kan het op veel plaatsen al een paar graden vriezen, maar de nachten daarna worden kouder. Zondag tot en met dinsdag vriest het ’s nachts op grote schaal 2-4 graden. In het binnenland kan het met -5 à -6 tot matige vorst komen. De gevoelstemperatuur ligt dan tussen -4 en -9.

Het wordt niet alleen kouder, maar ook zonniger. Overdag stijgt de temperatuur naar 5 tot 7 graden. Daarmee is het 3-4 graden kouder dan normaal. Extreme kou zoals aan het begin van de maand hoeven we niet te verwachten. Dit komt doordat de zon elke dag een beetje krachtiger wordt en de koude periode te kort duurt. Alleen als het na een koude nacht overdag grijs is door hardnekkige bewolking kan de middagtemperatuur met 1-2 graden veel lager uitvallen.

Schaatsen?

De kans dat het ook overdag ergens blijft vriezen is erg klein. IJsdagen (maximumtemperatuur < 0) zo laat in maart zijn zeldzaam. Schaatsliefhebbers die als afsluiting van de officiële winter nog een keer het ijs op willen, kunnen hun hoop beter later varen. De vorst is te mild en overdag is het te warm voor een goede ijsvloer. Zelfs op ondergespoten banen is de kans op schaatsen klein.