Flat Doetinchem midden in de nacht ontruimd

In Doetinchem is in de nacht van maandag op dinsdag een flat ontruimd nadat op het dak van het gebouw brand was uitgebroken. Zo’n veertig mensen werden opgevangen in een nabijgelegen buurtcentrum.

De brand woedde op het dak van de flat aan de Caenstraat met zes etages en was ontstaan bij een afzuiginstallatie, meldt een woordvoerder van de brandweer. Wat de exacte oorzaak was van de brand wordt onderzocht.

Om de brand te bestrijden moest de brandweer het dak open zagen. Op de bewoners van een enkele woning na mag iedereen weer terugkeren. Niemand raakte gewond.