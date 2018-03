Dekker: stiekem filmen saunagangers stuitend

De ,,smerige praktijken van een stelletje gluurders” die stiekem filmden in een Gelderse sauna zijn ,,echt stuitend”, vindt minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Hij wijst erop dat het maken van zulke opnames, maar ook het verspreiden daarvan, strafbaar is. De minister gaat met providers overleggen hoe hij websites die stiekem gemaakte of bemachtigde naaktfilmpjes in omloop brengen, verder kan aanpakken.

Dekker zal ook bekijken hoe hij kan voorkomen dat websites aan stiekem gemaakte naaktfilmpjes van anderen verdienen, zei hij op vragen van Tweede Kamerlid Sven Koopmans (VVD). Gedupeerden kunnen het geld opeisen dat de advertenties bij die beelden de website hebben opgeleverd. Maar misschien moet hun ook een boete kunnen worden opgelegd, opperde Koopmans.

De politie moet aangevers van zulke delicten serieuzer nemen, vindt Dekker. Dat is bij minstens één saunaganger ,,niet goed gegaan”, gaf hij toe.