Excuses sauna Nederasselt voor camera’s

Sauna & Beauty Oase in het Gelderse Nederasselt heeft een risico genomen door camera’s te gebruiken voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. Achteraf gezien was het beter geweest om daarvoor andere maatregelen te nemen. Dat vindt de directie van de sauna, die dinsdag op de website excuses aanbiedt voor het gebruik van de bewakingscamera’s.

De zaak kwam vorige week aan het rollen toen bleek dat er naaktbeelden van handbalsters op internet circuleerden. Die beelden kwamen uit de sauna in Nederasselt. De politie verdenkt een man uit Drachten van het plaatsen van de beelden. Hoe hij aan die filmpjes kon komen wordt nog uitgezocht.

Inmiddels zijn er meer filmpjes uit Nederasselt opgedoken. Het bedrijf gebruikte vier camera’s tegen diefstal en ongewenste intimiteiten. De laatste camera is donderdag uitgezet. Volgens de eigenaar van de sauna kon alleen de directie filmbeelden bekijken. Dat is nooit zonder reden gebeurd, zegt hij. ,,In het verleden was er een aantal keren aanleiding om de beelden terug te kijken”, schrijft hij.

Saunabezoekers wisten dat er camerabewaking was, stelt de directie. Maar op internet zijn veel bezoekers woedend dat ze zonder medeweten naakt zijn opgenomen. Ook de politie wordt overspoeld met reacties. Er is een speciaal meldpunt geopend voor saunagasten die zich benadeeld voelen.

De politie onderzoekt onder meer of de Nederasseltse beelden echt zijn gehackt of dat de eigenaar ze mogelijk zelf heeft geplaatst. De sauna deed in januari en vorige week aangifte van hacken. Ook de strafbaarheid van het ophangen en inschakelen van verborgen camera’s wordt onderzocht, zegt een politiewoordvoerster. ,,Wij hopen dat de politie snel achterhaalt wie verantwoordelijk is voor dit enorm vervelende voorval”, laat de saunadirectie weten.