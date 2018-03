ING trekt omstreden loonvoorstel topman in

De omstreden salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers gaat niet door. De raad van commissarissen van de bank wilde zijn totale beloning met de helft verhogen naar 3 miljoen euro, maar ziet daar van af onder druk van de felle reacties die dat voorstel teweegbracht in politiek en maatschappij.

,,Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat”, liet president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten. ING kreeg afgelopen week talloze reacties van klanten, werknemers en andere belanghebbenden. ,,Wij als raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor dit voorstel en betreuren de commotie die het heeft veroorzaakt”, aldus Van der Veer.

Door het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering hoopt ING een langdurige discussie te voorkomen, omdat die de bank mogelijk schade kan berokkenen. De raad van commissarissen gaat terug naar de tekentafel om tot een nieuw beloningsbeleid te komen waarmee het bestuurders toch een concurrerend salaris kan bieden.

Voor Hamers betekent een en ander dat hij het dit jaar met een bescheiden loonsverhoging moet doen. Het huidige beloningsbeleid biedt ruimte voor een stijging van 2,2 procent, liet een woordvoerder desgevraagd weten. Een nieuw voorstel waarmee zijn beloning verder kan worden opgekrikt, wordt op zijn vroegst volgend jaar behandeld op de aandeelhoudersvergadering, zei hij.

Van der Veer, die vorige week nog beloofde het loonvoorstel voor de topman eind maart te komen uitleggen in de Tweede Kamer, zal er dan niet meer bij zijn. ING maakte eerder al bekend dat de vroegere Shell-topman het na de komende aandeelhoudersvergadering op 23 april voor gezien houdt.

Zijn beoogde opvolger is Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken en voormalig bestuursvoorzitter van verf- en chemieconcern AkzoNobel. Wijers maakt al deel uit van de raad van commissarissen en zit ook in de commissie die over het beloningsbeleid gaat.