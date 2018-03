Inktaap voor Martin Michael Driessen

Schrijver Martin Michael Driessen heeft de Inktaap 2018 gewonnen. Hij kreeg de literaire prijs dinsdag uitgereikt in de Doelen in Rotterdam voor zijn verhalenbundel Rivieren.

De Inktaap is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Scholieren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs lezen de winnende titels van de ECI Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs en de Fintro Literatuurprijs, en kiezen daaruit hun eigen winnaar. Negenhonderd scholieren brachten deze keer hun stem uit.

Rivieren bevat drie novellen waarin rivieren een voorname rol spelen in de levens van de karakters. Aan bod komen houtvlotters op de Main en de Rijn, een burenruzie rond een Bretonse beek en een alcoholistische acteur op de Aisne in de Ardennen. Het boek won in 2016 de ECI Literatuurprijs.

De literaire jongerenprijs wordt sinds 2002 uitgereikt. Eerder kregen Harry Mulisch, A.F.Th. van der Heijden, Tommy Wieringa, Ilja Leonard Pfeijffer en Connie Palmen de Inktaap.