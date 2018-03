Minister bij stille tocht Kamp Amersfoort

Voor het eerst doet een minister mee aan de stille tocht vanaf het voormalige naziconcentratiekamp Amersfoort. Vicepremier Hugo de Jonge loopt op 4 mei mee naar het nationaal monument Gevangene voor het vuurpeloton, het Russisch Ereveld en de oorlogsgraven op begraafplaats Rusthof.

Het ministerie van De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn) is onder meer verantwoordelijk voor de zorg voor oorlogsgetroffenen, net als het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Kamp Amersfoort krijgt als herinneringscentrum subsidie van het ministerie.

Kamp Amersfoort was één van de belangrijkste concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 35.000 Nederlanders werden er vastgezet. In de omgeving van het kamp werden meer dan 350 gevangenen, veelal verzetsmensen, gefusilleerd.