Opvangcentra zeehonden: we blijven nodig

Opvangcentra voor zeehonden kunnen zich vinden in de stelling van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang dat ze minder dieren zouden moeten opnemen. ,,Het is in lijn met wat we al jaren doen, maar de opvang blijft altijd nodig”, zeggen bestuurder Niek Kuizenga van Zeehondencentrum Pieterburen en directeur Pauline Folkerts van het Texelse Ecomare

,,Wij zijn voorstander van terughoudend opvangbeleid. De huidige regels daarover laten te veel ruimte voor interpretatie en dit brengt soms onnodig dierenleed met zich mee. Als je houdt van een dier, moet je ook goed omgaan met z’n natuurlijke omgeving, dat moet in balans zijn. Natuurbeheer en dierenwelzijn hebben alles met elkaar te maken”

Maar als de nieuwe regels ervoor zorgen dat dierenleed niet kan worden voorkomen, dan is dat niet de bedoeling, zeggen ze mede namens Zeehondenopvang Terschelling, ASeal Stellendam en de Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ). ,,Als een zeehond op een strand ligt vol met honden en mensen die selfies maken met het dier, dan moet er wel ingegrepen kunnen worden.”

Het rapport gaat volgens beiden wel een beetje voorbij aan wat opvangcentra hebben betekend voor de zeehond. ,,Wij zijn de vinger aan de pols van het ecosysteem.”

Als de adviezen worden opgevolgd heeft dat voor de centra die al langer bestaan weinig gevolgen, hooguit dat ze minder dieren opvangen. ,,We zijn blij dat de commissie stelt dat wetenschappelijk onderzoek de basis moet zijn voor de opvang, maar maken ons wel zorgen over hoe uitleg zal worden gegeven over het nieuwe beleid. We willen daar graag een rol in spelen.”