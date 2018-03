Best bekeken seizoen ooit voor Wie is de Mol

Het achttiende seizoen van Wie is de Mol was de best bekeken reeks uit de geschiedenis van het tv-programma. Gemiddeld stemden 2,6 miljoen kijkers af op de populaire show, zo’n 100.000 mensen meer dan in 2017.

AVROTROS heeft woensdag een bericht daarover op de website Tunnelvisie bevestigd. De cijfers zijn overigens nog niet compleet; maandag maakt de Stichting Kijkonderzoek pas bekend hoeveel mensen er ‘uitgesteld’ naar de finale hebben gekeken. Maar het record van 2017 is sowieso verbroken.

De mol was dit jaar Jan Versteegh, Ruben Hein won het spel. AVROTROS laat weten dat het programma zeker een negentiende seizoen krijgt.