In een woning in het Zuid-Hollandse Rijswijk is dinsdag een dode man gevonden. Het slachtoffer is een 52-jarige man uit Maassluis. De 46-jarige bewoner van het huis aan de Doelenstraat is opgepakt. Mogelijk was er een privéruzie, maar de politie kon woensdag nog niet zeggen hoe de beide mannen elkaar kenden.

De verdachte was onwel, maar het is niet duidelijk wat hem precies mankeerde. Hij werd voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Inmiddels zit hij in een cel.