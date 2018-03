Een grote brand in Alkmaar heeft een gebouw op het sportcomplex ’t Lood aan de Loodpolderweg in de as gelegd. Met hulp van een sloopkraan wordt het pand uit elkaar gehaald om beter te kunnen blussen.

Volgens de brandweer had het gebouw geen sportfunctie meer en waren er woningen in gemaakt. Iedereen kon tijdig het pand verlaten. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de brand.