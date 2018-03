De lente komt eraan en dat merkt fysiotherapeute Nathalie Schaafsma altijd meteen. Veel mensen duiken dan, na een winterslaap, de tuin in of gaan fanatiek sporten. Dat leidt tot een stijging van klachten aan voornamelijk schouder-, nek- en onderrug. “Als iemand spontane en terugkerende klachten heeft aan bijvoorbeeld zijn knie, dan kijk ik verder dan de knie.”

Nathalie begon met de opleiding verpleegkundige toen ze 15 jaar oud was, maar is tijdens de opleiding een andere richting ingeslagen. Ze vond dat ze te weinig tijd kreeg om werkelijk goede zorg te leveren. “In 2007 zette ik mijn eerste bedrijf op voor personal training en coaching. Ik ben vervolgens de studie fysiotherapie gaan doen, omdat ik steeds meer met blessures te maken kreeg.”

Inmiddels heeft Nathalie haar eigen kliniek, waar ze contractloos mensen begeleidt die langere tijd fysieke en vaak terugkomende klachten hebben. “Ik heb geen contract met de zorgverzekeraars en dien mijn factuur in bij de cliënt. Dit doe ik allereerst om privacy redenen, zodat de gegevens van patiënten bij mij blijven. Daarbij wil ik mijn eigen tijd kunnen indelen. Bij mij duurt een intake een uur en de behandeling 45 minuten. Daar valt de administratie niet onder.“

“Ik kijk verder dan alleen de klacht”

Door deze extra tijd en aanvullende onderzoeksmiddelen, zoals de echografie, bloedonderzoek en MRI, kan er snel de juiste fysiotherapeutische diagnose én behandelvorm gemaakt worden. Nathalie werkt op een manier, waarbij ze verder kijkt dan alleen de klacht. “Klachten staan bijna nooit op zichzelf. Als iemand spontane en terugkerende klachten heeft aan bijvoorbeeld zijn knie, dan kijk ik niet alleen naar de knie.”

Bij Nathalie krijg je geen huiswerkoefeningen mee voor thuis. “Mensen doen dat niet. Ik neem de cliënten mee naar buiten voor de oefeningen, zodat ik zeker weet dat ze de oefeningen (goed) doen en hierdoor sneller herstellen dan als ze thuis aan de slag moeten. Daarnaast is het aanpakken van de mentale conditie en eetgewoontes ook belangrijk in de revalidatie.”

Nathalie krijgt regelmatig van cliënten te horen dat ze zich eindelijk gehoord voelen. “Sommige cliënten lopen al jaren met klachten rond voordat ze bij mij komen.” Haar fysiotherapie kliniek is de eerste en tot nu toe de enige in Nederland. “Ik ben erg trots op mijn kliniek en hoop in de toekomst nog meerdere klinieken als deze te kunnen openen.”

