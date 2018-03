‘Man hielp artiesten naar Guernsey verhuizen’

Een belastingadviseur uit Amsterdam wordt ervan verdacht dat hij tal van min of meer bekende Nederlanders uit de entertainment- en mediasector op papier heeft laten emigreren naar belastingparadijzen als Guernsey en Cyprus. Om wie het gaat is niet bekend.

De mogelijk frauduleuze adviseur richtte voor zijn cliënten vennootschappen op waarvan hij vermoedelijk zelf het bestuur vormde. Bestuurder zijn in opdracht van een derde is een zogeheten trustdienst en dat is niet toegestaan zonder vergunning. Die had de man niet.

Hij zou bovendien valse belastingaangiften hebben gedaan voor de cliënten, met gebruikmaking van valse documenten.

Met zijn werkwijze zou de adviseur miljoenen euro’s uit het zicht van de belastingdienst hebben gehouden. De FIOD bekijkt of de cliënten van de adviseur dit wisten. Zij kunnen in dat geval ook als verdachte worden aangemerkt in het fraudeonderzoek.

In verband met deze zaak heeft de FIOD invallen gedaan in een kantoor en de woning van de belastingadviseur in Amsterdam en bij administratiekantoren in Edam-Volendam en Utrecht. De administratie is in beslag genomen.