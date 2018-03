Mogelijk proef met stemmen op zaterdag

Bij toekomstige verkiezingen voor gemeentelijke herindelingen mag mogelijk op zaterdag worden gestemd. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil bekijken of een proef hiermee mogelijk is, heeft ze in de Tweede Kamer gezegd. Ollongren reageerde op een voorstel van D66-Kamerlid Rob Jetten. Die denkt dat stemmen op zaterdag tot een hogere opkomst kan leiden.

Tot dusver wordt in Nederland doorgaans op woensdag gestemd. Het weekend valt af om religieuze redenen. De zondag is ongeschikt omdat een deel van de christenen hecht aan de zondagsrust en op vrijdag en zaterdag wordt de sabbat gevierd.

Niettemin gaat Ollongren met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleggen.

Een deel van de Kamer maakt zich zorgen over de veiligheid van de software die gebruikt wordt om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de stemmen op te tellen, bleek bij een overleg met de minister. Aanleiding zijn uitlatingen van experts bij RTL Nieuws. Hackers zouden van de software gebruik kunnen maken om de verkiezingsuitslag te beĆÆnvloeden. Ollongren ontkent echter dat er reden is voor ongerustheid. De risico’s zijn volgens haar klein en beheersbaar. Niettemin roept 50PLUS-leider Henk Krol kiezers op het tellen van de stemmen te controleren. Dat kan, want stembureaus moeten ook na 21 uur openblijven.