Nederland weer bij ‘gelukkigste’ landen

Nederland staat net als een jaar eerder weer op de zesde plek van de ranglijst van gelukkigste landen. Maar wie echt het geluk zoekt, moet in Finland zijn. Het land van de meren en sauna’s is van de vijfde naar de eerste plek geklommen in het overzicht van de Verenigde Naties.

