Protestmars leraren basisscholen begonnen

Protesterende leraren zijn woensdagochtend in Amsterdam begonnen aan een mars door de stad. Onderwijzers, schoolleiders, assistenten en conciërges uit Utrecht, Noord-Holland en Flevoland leggen de hele dag het werk neer. Ze voeren actie tegen te lage salarissen en te hoge werkdruk. De organisatie spreekt van 15.000 mensen die meelopen.

Code rood, stelt het PO-front: de kwaliteit van het primair onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. De actievoerende organisaties, verenigd in het PO-front, vinden de eerder toegezegde 270 miljoen euro voor betere salarissen veel te weinig. De onderwijsorganisaties eisen 900 miljoen.

De mars voert naar het Museumplein en daar gaat het ‘estafettestokje’ over naar onderwijzers in Noord-Brabant en Limburg. Die voeren op vrijdag 13 april actie. Eerder legden leerkrachten in Groningen, Friesland en Drenthe al een dag het werk neer.