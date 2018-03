Turken overtuigen Blok niet over inval Afrin

Turkije heeft geen overtuigende onderbouwing gegeven voor de inval in de Noord-Syrische regio Afrin. Maar een gezamenlijke veroordeling daarvan door de EU of de NAVO zit er niet in, aldus minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

,,Het kabinet uit zijn ongenoegen over de gebrekkige informatie die Turkije bilateraal en via de NAVO heeft gedeeld”, schrijft Blok aan de Tweede Kamer. De Turkse regering beroept zich op artikel 51 van het VN-Handvest dat gaat over zelfverdediging.

Het kabinet heeft bij verschillende gelegenheden de Turken om de onderbouwing gevraagd. De oppositie heeft eerder aangedrongen op een eenzijdige veroordeling door Nederland van de inval. Het kabinet wilde hier niet aan omdat dat niet effectief zou zijn.

Blok betreurt het verder ,,ten zeerste” dat Turkije geen gehoor geeft aan een oproep van de Veiligheidsraad tot een staakt-het-vuren in Afrin.