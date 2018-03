130 miljoen euro voor Rotterdam-Zuid

Rotterdam-Zuid krijgt 130 miljoen euro van het Rijk. Het geld is bedoeld om op allerlei gebieden de leefbaarheid in dit deel van de stad te verbeteren. Het gaat om wonen, onderwijs, werk, veiligheid en cultuur.

De gemeente Rotterdam is van plan met haar partners ook 130 miljoen euro uit te trekken, zodat er 260 miljoen euro beschikbaar komt. Om het gebied een impuls te geven, begon Rotterdam met andere partijen en het Rijk in 2011 het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dat loopt tot 2030.

Het geld van het Rijk vloeit voort uit het regeerakkoord, waarin is vastgelegd meerdere regio’s te steunen. De omvang van de bijdrage werd bekendgemaakt door minister Carola Schouten (co√∂rdinator afspraken regio’s) tijdens een bezoek met minister Kajsa Olllongren (Binnenlandse Zaken) aan basisschool Nelson Mandela in Rotterdam-Zuid.

Schouten sprak over ,,verschillende uitdagingen” om de welzijn en welvaart in het gebied te verbeteren. En volgens Ollongren gebeuren er mooie dingen op Zuid, maar is er nog een weg te gaan.