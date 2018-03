9 jaar voor doodslag Nathalie van Poelgeest

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft donderdag Dennis H. (49) uit Lelystad veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor het doden van zijn minnares Nathalie van Poelgeest in 2012. De rechtbank sprak hem in 2013 nog vrij.

Het Openbaar Ministerie had bij de rechtbank in Lelystad twaalf jaar cel voor doodslag geƫist. Volgens de rechtbank was H. bij haar dood aanwezig, maar was er geen bewijs voor moord of doodslag. H. beweerde dat Van Poelgeest zelfmoord had gepleegd met een vuurwapen.

Het OM ging in hoger beroep en eiste twee weken geleden 32 maanden cel voor dood door schuld en vuurwapenbezit.

Het lichaam van de 41-jarige vrouw werd gevonden in het appartement van haar moeder. Ze had een schotwond in haar hoofd. Het hof is ervan overtuigd dat H. Van Poelgeest van dichtbij heeft neergeschoten.