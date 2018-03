‘Aanbieder verkrachtingsvideo terecht beboet’

Het Commissariaat voor de Media is blij dat de rechter het eens is met een flinke boete die het commissariaat heeft opgelegd aan een online mediadienst. Die boete, van 75.000 euro, kreeg die mediadienst omdat video’s met gewelddadige porno niet voor minderjarigen waren afgeschermd. Het Commissariaat is erg blij met die uitspraak, omdat kinderen veilig moeten kunnen internetten.

Het gaat om twee video’s met expliciete verkrachtingsporno op twee websites. Er was geen enkele maatregel getroffen om deze filmpjes af te schermen voor kinderen onder de zestien jaar. De video’s begonnen meteen na het openen van de pagina af te spelen.

Voorzitter Madeleine de Cock Buning is blij met de uitspraak: ,,Kinderen kijken steeds meer naar onlinemedia-aanbod. Het is van het grootste belang dat ze dat veilig kunnen doen. Het commissariaat blijft zich inzetten om kinderen te beschermen tegen dit soort schadelijke beelden.”

Overigens had de rechtbank de boete verlaagd met 10.000 euro omdat de zaak lang onder de rechter is geweest.