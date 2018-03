Op hol geslagen Tesla richt ravage aan in Wormerveer

Een op hol geslagen Tesla heeft donderdag een ernstige aanrijding veroorzaakt bij een basisschool aan de Johan Vermeerkade in Wormerveer. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De politie kreeg de melding dat een voertuig op een groep mensen was ingereden. De politie kwam er al snel achter dat er geen opzet in het spel was. Vermoedelijk is er sprake van een technisch mankement, waardoor de bestuurder van de Tesla het voertuig niet meer kon besturen.

Er is minstens één iemand gewond geraakt door het ongeluk. Deze persoon is ter plekke behandeld. De politie heeft niet laten weten hoe ernstig de verwondingen zijn, maar spreekt wel van een ‘ernstige aanrijding’.

De politie gaat onderzoek doen naar de aanrijding.

Reactie Tesla

Tesla laat in een reactie aan de NOS weten in contact te zijn met de autoriteiten over het ongeluk. Volgens het automerk is de desbetreffende auto niet uitgerust met het optionele Autopilot systeem waar het merk bekend om staat.

