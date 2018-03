Michael P. moet oude straf uitzitten

Michael P., verdacht van de moord op Anne Faber, moet het restant van een oude straf uitzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem donderdag bepaald. Het gaat om vier jaar celstraf.

P. kreeg in 2012 in hoger beroep twaalf jaar cel opgelegd, onder meer wegens de verkrachting van twee meisjes. Dit jaar zou hij twee derde van die straf hebben uitgezeten en in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

De rechtbank heeft daar nu, op aangeven van het Openbaar Ministerie, een streep door gezet. Door de ernstige verdenking in de zaak Anne Faber heeft P. de mogelijkheid verspeeld onder voorwaarden eerder vrij te komen in de oude zaak.

P. verbleef vorig jaar in een kliniek in Den Dolder, ter voorbereiding op zijn terugkeer in de samenleving. Hij kon zich ook buiten het terrein van de kliniek begeven.

Anne Faber (25) verdween op 29 september vorig jaar. Twee weken later werd haar lichaam in Zeewolde gevonden, op aanwijzing van P. Hij was als verdachte in beeld gekomen door een DNA-spoor. P. heeft bekend dat hij de vrouw heeft ontvoerd, verkracht en vermoord. Hij zal hiervoor in juni terecht moeten staan.

Donderdag bleven P. en zijn advocaat weg bij de uitspraak over het uitzitten van het strafrestant.