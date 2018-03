Moordenaar die enkelband vernielde opgepakt

De Tilburgse politie heeft donderdagochtend een veroordeelde moordenaar aangehouden die sinds september zoek was omdat hij zijn enkelband had vernield. De man is vastgezet en moet nog vier maanden extra celstraf uitzitten.

De 43-jarige Tilburger Johan L. werd in 2013 veroordeeld tot acht jaar celstraf voor een roofmoord die hij pleegde in 2008. Het slachtoffer werd in zijn huis in de Tilburgse IJskelderstraat met geweld beroofd van onder meer zijn flatscreen tv, portemonnee en telefoon. Hij overleed diezelfde dag aan zijn verwondingen.

Vorig jaar kwam Johan L. voorwaardelijk vrij maar lapte diverse afspraken aan zijn laars, onder andere door zijn enkelband te vernielen. De politie vond de man donderdag in een woning in Tilburg terwijl hij in die stad vanwege een gebiedsverbod niet mag komen.

Eerder donderdag werd bekend dat steeds meer criminelen hun enkelband doorknippen. Vorig jaar gebeurde dat 63 keer.