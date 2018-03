Nieuwe website over Q-koorts

Twee stichtingen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor hulp aan Q-koortspatiënten hebben donderdag in Eindhoven samen een nieuwe internetpagina gelanceerd. Op Q-koorts.nl zal alle beschikbare informatie over de relatief onbekende ziekte worden verzameld voor patiënten, professionals en andere belangstellenden. De internetpagina werd gelanceerd op de eindconferentie van de stichting Q-support die de werkzaamheden heeft afgerond. De andere stichting was Q-uestion.

Q-support werd in 2013 opgericht in de emotionele nasleep van de Q-koortsepidemie. De stichting kreeg 10 miljoen euro voor advies aan en begeleiding van patiënten. Van het geld is 2 miljoen euro uitgegeven aan onderzoeken waarvan de resultaten donderdag in Eindhoven zijn gepresenteerd. Uit de onderzoeken blijkt onder andere dat honderden Q-koortspatiënten zelfs na intensieve behandeling amper beter worden en jaren na een infectie nog altijd ernstige vermoeidheidsklachten hebben.

Q-support gebruikt de komende drie jaar om de duizend patiënten die zich hebben aangemeld over te dragen aan de reguliere zorg.