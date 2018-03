No-Surrenderleden bevolken rechtbank Groningen

Ruim vijftig leden van de motorclub No Surrender zijn naar de rechtbank in Groningen gekomen om steun te betuigen aan hun leider Henk K. De baas van de club staat vandaag terecht voor dertien geweldsdelicten. K. wordt onder meer verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie.

De rechtbank in Groningen laat vijftentwintig leden binnen. ,,Ze worden in de zittingzaal achter het glas neergezet, daar is niet meer ruimte”, zegt een woordvoerder van de rechtbank. K. werd in december aangehouden in zijn woning in Emmen. De zitting wordt niet inhoudelijk behandeld. K. is wel aanwezig.