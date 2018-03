NVWA verbiedt verkoop voedingssupplement MMS

Het gebruik van het voedingssupplement MMS kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dat uitgewezen, zo laat de toezichthouder donderdag weten. De NVWA heeft de verkoop van het middel in Nederland daarom verboden.

MMS, ook wel bekend als Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement of Master Miracle Solution, wordt voornamelijk via internet aangeboden ter bestrijding van diverse ziekten bij de mens. De zogenoemde risicobeoordeling van de NVWA wijst uit dat het middel kan leiden tot acute en chronische gezondheidsrisico’s. Als mogelijke bijwerkingen noemt de NVWA onder meer brandwonden in het maagdarmkanaal, ademhalingsproblemen en nier- en leverfalen.

In 2010 waarschuwde de NVWA al voor MMS, omdat de veiligheid van het middel niet kon worden gegarandeerd. Omdat de vraag en aanbod van MMS niet afnamen, besloot de toezichthouder het onderzoek in te stellen. Eerder verbood de NVWA producenten al te claimen dat het middel helende eigenschappen heeft.