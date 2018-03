Ook Jeugd van Tegenwoordig op Parkpop

De Jeugd van Tegenwoordig, The Go! Team (hiphop) en The Dubbeez (reggae) zijn toegevoegd aan de line-up van Parkpop. Al bekend waren de komst van Bløf, rockband Bökkers en bluesrockband DeWolff. Het gratis festival is op zondag 24 juni in het Zuiderpark in Den Haag.

Daarmee brengt Parkpop 2018 hiphop, afropunk, indiepop en reggae, maar ook pop/rock en dub. Nog meer nieuwe namen worden binnenkort bekendgemaakt.

Vorig jaar kwamen er ruim 200.000 mensen naar het eendaagse festival, het jaar daarvoor 278.000.