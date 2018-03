Oppositie voltooit wet tegen graaien bankiers

GroenLinks (GL) en zes andere oppositiepartijen hebben een wet tegen graaiende bankiers ingediend. Het initiatief wordt gesteund door vrijwel de hele oppositie, behalve de SGP en Forum voor Democratie.

De wet is een reactie op een geplande forse salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers. De bank trok het voorstel schielijk in nadat er enorme ophef over de verhoging met 1 miljoen euro was ontstaan.

GL-leider Jesse Klaver sprak, toen hij zijn initiatief aankondigde, over een spoedwet. Hij wilde de wet zo snel mogelijk door de Tweede en Eerste Kamer loodsen in verband met de aandeelhoudersvergadering va ING op 23 april. Daar stond de inmiddels afgeblazen verhoging op de agenda.

De wet regelt dat salarisverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan moeten worden goedgekeurd door de minister van Financiƫn. Daarnaast moet de wet de sluiproute dichten waardoor het vaste deel van bankierssalarissen kan worden uitgekeerd in bijvoorbeeld aandelen.