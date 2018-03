PVV zwaar onder onder vuur in debat Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb moet opstappen, moslims moeten een andere hobby zoeken en alle islamitische scholen moeten dicht. Die oneliners kwamen PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen op hoon van de zaal te staan tijdens het eerste grote verkiezingsdebat van Rotterdam.

Toen Meeuwissen even later de islam vergeleek met nazisme en communisme was het rumoer weer groot in de bibliotheek van Rotterdam waar het AD en de organisatie Lokaal het debat hadden georganiseerd.

De PVV-er kruiste voor het eerst de degens met Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. Een echte strijd om de rechtse kiezer werd het echter niet. ,,Wij roepen niet alleen, wij blijven niet aan de kant staan. Wat heeft uw partij bereikt? Niets”, zei Eerdmans.

Tijdens het debat ging het ook over die twee andere thema’s in Rotterdam: duurzaamheid en werkgelegenheid. De eensgezindheid op dit vlak bij alle partijen was groot. Links en rechts waren het eens: er moeten meer huizen worden gebouwd en meer banen komen. Opvallend was dat zelfs dat VVD vol inzet op duurzaamheid en vergroening. ,,Dat is het echte thema van Rotterdam” , zei Judith Bokhove van GroenLinks.