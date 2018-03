‘Toetsing euthanasie kan buiten strafrecht’

Beoordelen of een arts bij het plegen van euthanasie de regels heeft overtreden, kan in de toekomst mogelijk buiten het strafrecht gebeuren. Dat zegt procureur-generaal en bijzonder hoogleraar organisatie van rechtspleging Rinus Otte in Medisch Contact.

Het Openbaar Ministerie (OM) begint nu een strafrechtelijk onderzoek naar moord, wanneer de toetsingscommissie voor euthanasie tot de conclusie is gekomen dat de arts niet volgens de normen heeft gehandeld. Dat komt omdat het wettelijk systeem niet meer variaties kent, zegt Otte.

Volgens de procureur-generaal zou het een mogelijkheid zijn om het schenden van de beroepsnorm bij euthanasie voortaan als een overtreding te formuleren of als een misdrijf waarop een lichtere straf staat. Als de beroepsgroep zich aan de eigen richtlijnen houdt, kan de handhaving mogelijk zelfs buiten het strafrecht gebeuren. ,,Maar dat is aan de politiek”, aldus Otte.