Wiebes noemt opzetten schadeloket ‘prestatie’

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken is onder de indruk van de snelheid waarmee het nieuwe schadeloket voor gaswinningsschade in Groningen op poten is gezet. ,,Een fenomenale prestatie”, zei de minister donderdag bij een bezoek aan het loket, dat deel uitmaakt van het schadeprotocol dat Wiebes op 31 januari heeft gepresenteerd en waarin de NAM buitenspel is gezet.

De ongeveer 12.000 schadegevallen in Groningen die al maanden op de plank liggen, worden vanaf maandag weer in behandeling genomen. Aan de meldingen is sinds 31 maart 2017 vrijwel niets gedaan. Het schadeloket krijgt daar nog een flinke kluif aan, denkt Wiebes. ,,Ik had verwacht dat er al meer was gedaan aan die dossiers. Bij het overnemen van de boedel blijkt echter dat dit minder ver is dan gedacht”, zei hij.